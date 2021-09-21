В мире число заражений коронавирусом превысило 229,81 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 229819723 (+528625 за сутки) по данным Worldometer на 6:37 21 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4713429 (+7957) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18609405 (-62069) человек, из них 98711 (-307) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 206496889 (+582737) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43107628 (+86072) случаями заражения, Индия – 33502744 (+24925), Бразилия – 21247667 (+7884), Великобритания – 7465448 (+36100) и Россия – 7294672 (+19744). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 86072, Великобритания – 36100, Турция – 27688, Индия – 24925, Россия – 19744. Беларусь (1941) – на 32 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 694619, Бразилия – 591034, Индия – 445416, Мексика – 271503 и Перу – 199036. Беларусь – на 83 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 778, США – 746, Иран – 344, Малайзия – 301, Индия – 251. Беларусь – на 58 (-10) месте.

В Беларуси официально подтверждены 518369 случаев заражения коронавирусом и 4016 смертей.