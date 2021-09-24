В мире число заражений коронавирусом превысило 231,4 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 231400513 (+519159 за сутки) по данным Worldometer на 8:23 24 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4742794 (+9956) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18575123 (+8340) человека, из них 96326 (-1182) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 208082596 (+500863) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43532306 (+127463) случаями заражения, Индия – 33593492 (+31458), Бразилия – 21308178 (+24611), Великобритания – 7565867 (+36710) и Россия – 7354995 (+21438). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 127463, Великобритания – 36710, Индия – 31458, Турция – 27844, Бразилия – 24611. Беларусь (1973) – на 36 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 702978, Бразилия – 593018, Индия – 446399, Мексика – 273391 и Россия – 201445. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1974, Россия – 820, Мексика – 811, Бразилия – 661, Индия – 319. Беларусь – на 62 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 524248 случаев заражения коронавирусом и 4054 смерти.