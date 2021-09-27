В мире число заражений коронавирусом превысило 232,59 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 232597880 (+313126 за сутки) по данным Worldometer на 6:50 27 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4761899 (+4474) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18606159 (-24316) человек, из них 93074 (-1821) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 209229822 (+332968) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 43750983 (+24343) случаями заражения, Индия – 33678243 (+27022), Бразилия – 21351972 (+8668), Великобритания – 7664230 (+32417) и Россия – 7420913 (+22498). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Великобритания – 32417, Индия – 27022, Турция – 25861, США – 24343, Россия – 22498. Беларусь (1974) – на 26 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 706317, Бразилия – 594484, Индия – 447225, Мексика – 275299 и Россия – 203900. Беларусь – на 82 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 805, Мексика – 596, Иран – 288, Малайзия – 278, Индия – 277. Беларусь – на 51 (+1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 530203 случая заражения коронавирусом и 4092 смерти.