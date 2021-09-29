В мире число заражений коронавирусом превысило 233,55 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 233557258 (+457807 за сутки) по данным Worldometer на 6:35 29 сентября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4778872 (+9052) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18399664 (-97319) человека, из них 91474 (-657) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 210378722 (+546074) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44054825 (+105633) случаями заражения, Индия – 33715049 (+21901), Бразилия – 21381790 (+15395), Великобритания – 7736235 (+34526) и Россия – 7464708 (+21559). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 105633, Великобритания – 34526, Турция – 28892, Индия – 21901, Россия – 21559. Беларусь (1955) – на 33 (-5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 711222, Бразилия – 595520, Индия – 447781, Мексика – 275676 и Россия – 205531. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: США – 1836, Россия – 852, Бразилия – 818, Индия – 375, Малайзия – 240. Беларусь – на 58 (+3) месте.

В Беларуси официально подтверждены 534104 случая заражения коронавирусом и 4114 смертей.