В мире число заражений коронавирусом превысило 235,43 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 235434747 (+343203 за сутки) по данным Worldometer на 9:51 3 октября 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 4811841 (+5720) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 221 странах. На данный момент лечение проходит 18379428 (-59160) человек, из них 87483 (-915) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 212243478 (+396643) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 44490897 (+46482) случаями заражения, Индия – 33812559 (+23161), Бразилия – 21459117 (+13466), Великобритания – 7871014 (+30301) и Россия – 7560767 (+25219). Беларусь – на 53 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: США – 46482, Великобритания – 30301, Турция – 27973, Россия – 25219, Индия – 23161. Беларусь (1998) – на 30 (+3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 719674, Бразилия – 597749, Индия – 448846, Мексика – 277976 и Россия – 209028. Беларусь – на 81 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Россия – 886, США – 690, Мексика – 471, Бразилия – 457, Индия – 241. Беларусь – на 49 (+4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 542077 случаев заражения коронавирусом и 4174 смерти.