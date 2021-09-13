Последнее обновление: 13.09.2021 18:06

Нацбанк РБ : Потребительские цены в августе выросли на 0,18% к июлю

Основное влияние на сохранение в Беларуси высокого уровня инфляции продолжают оказывать базовая инфляция, рост которой в августе 2021 года в годовом выражении составил 9,9%, а также регулируемые цены и тарифы - 9,7%.

Рост цен на сезонную (плодоовощную) продукцию, несмотря на период урожая, ускорился в августе до 6,7% с 4,5% в июле, говорится в аналитическом обзоре Нацбанка Беларуси.

Как сообщалось, инфляция в августе в годовом выражении составила 9,8%. Относительно июля 2021 года потребительские цены в августе выросли на 0,18%.

Доля базовой инфляции в индексе потребительских цен составила 71,1%, доля регулируемых цен и тарифов – 24,3%.

Лидерами по росту цен среди товаров и услуг, цены на которые регулируются государством, в августе 2021 года стали лекарственные препараты – 22,1% в годовом выражении, услуги по охране жилища – 20,8%, пассажирский транспорт – 16,2%, топливо – 15,5%, табачные изделия – 11,4%.

Среди товаров и услуг со свободными ценами лидерами по росту цен выступают майонез – 27,1% в годовом выражении, масло и жиры – 21,3%, ковры – 20,0%, яйца – 18,9%, горчица - 16,2%.

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