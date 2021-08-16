ЕАБР прочит Беларуси замедление инфляции в декабре ниже 9%

ЕАБР сохраняет прогноз годовой инфляции в Беларуси выше 9% вплоть до ноября включительно и ее замедления до 8,7% в декабре, говорится в комментарии банка.

При этом одним из факторов риска для инфляции в банке называют снижение урожайности зерновых культур: на 13 августа урожайность зерновых в Беларуси была более чем на 16% ниже предыдущего года.

В банке отметили, что инфляция в Беларуси в июле замедлилась до 9,8% год к году с 9,9% в июне.

«Важно отметить замедление месячной базовой инфляции. Ее значение с устранением сезонных колебаний оценивается ЕАБР в 0,5–0,6% в июле, в то время как в феврале — июне находилось в диапазоне 0,8–0,9%. Замедлению базовой инфляции могла способствовать стабилизация мировых цен на продовольствие и металлы», - говорится в комментарии.

Вместе с тем, эксперты указывают, что рост базового индекса потребительских цен с устранением сезонности все еще остается повышенным.

«На росте потребительских цен, скорее всего, продолжает сказываться перенос возросших издержек производителей, а также высокие инфляционные ожидания», - полагает ЕАБР.