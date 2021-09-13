Инфляция в Беларуси в августе составила 9,8%

Рост потребительских цен в Беларуси в августе 2021 года сохранился на уровне 9,8% в годовом выражении (к августу 2020 года, в июле – 9,8%), сообщил Белстат РБ.

По сравнению с июлем потребительские цены на товары и услуги в августе 2021 года выросли на 0,2%, с начала года – на 6,1%.

Цены на еду в августе 2021 года снизились на 0,1% к июлю, с начала года выросли на 5,6%, в годовом выражении – на 9,5% (к августу 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в августе 2021 года выросли на 0,7% к июлю, с начала года – на 7,4%, в годовом выражении – на 11,4%.

Тарифы на услуги в августе 2021 года подорожали на 0,1% к июлю, с начала года - на 5,3%, в годовом выражении – на 8,3%.

За январь-август 2021 года инфляция составила 9,0% (к январю-августу 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2021 г. по сравнению с июлем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 106,3%.