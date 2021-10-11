Инфляция в Беларуси превысила 10%

Инфляция в Беларуси преодолела отметка в 10% в годовом выражении несмотря на ручное управление ценами.

Как сообщает Белстат, в сентябре 2021 года цены на товары и услуги выросли на 10,2% к сентябрю 2020 года, на 1,3% - к августу 21 года и 7,5% с начала года.

Цены на еду в сентябре 2021 года выросли на 2,1% к августу, с начала года - 7,8%, в годовом выражении – на 11,2% (к сентябрю 2020 года).

Цены на непродовольственные товары в сентябре 2021 года выросли на 1,0% к августу, с начала года – на 8,5%, в годовом выражении – на 10,3%.

Тарифы на услуги в сентябре 2021 года подорожали на 0,5% к августу, с начала года - на 5,9%, в годовом выражении – на 8,5%.

За январь-сентябрь 2021 года инфляция составила 9,2% (к январю-сентябрю 2020 года).

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменение цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в сентябре 2021 г. по сравнению с августом 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 107,7%.