Последнее обновление: 08.09.2021 11:57

Число заражений коронавирусом в мире приблизилось к 222 млн

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды составило 221 млн 936 тыс. 662. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв связанных с COVID-19 заболеваний достигло 4 млн 586 тыс. 188 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлено суммарно 40 млн 280 тыс. 94 инфицированных COVID-19, а число скончавшихся выросло до 650 тыс. 532.

Далее то по числу заразившихся идет Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 33 млн 96 тыс. 718, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 441 тыс. 441.

На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 20 млн 914 тыс. 237 заболевших, умерли 584 тыс. 108 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 590,1. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 7 человек, в Индии - 316, Бразилии - 2 тыс. 726.



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