Последнее обновление: 31.08.2021 13:17

Лукашенко обвинил Запад в контрабанде синтетических наркотиков в Беларусь

Лукашенко обвинил Запад в незаконных поставках синтетических наркотиков в Беларусь.

"Нас же западники вечно обвиняют в том, что мы занимаемся контрабандой, то сигареты не те к ним попали, то нелегальная миграция, еще какие-то проблемы. Но они ничего не говорят о том, что мы имеем от них, особенно наркоты, синтетических наркотиков, которые поступали и поступают из Европы. Они это замалчивают, потому что невыгодно", - заявил Лукашенко, принимая с докладом председателя Государственного таможенного комитета Владимира Орловского.

По данным ГТК, с начала года по 27 августа выявлены 335 фактов незаконного перемещения наркотиков (за аналогичный период 2020 года - 207 случаев). Из незаконного оборота изъято более 433 кг наркотиков, что в пять раз больше, чем в прошлом году.

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