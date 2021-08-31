Протасевич подтвердил допрос следователями ЛНР

Задержанный белорусскими властями сооснователь Nexta Роман Протасевич подтвердил, что его допрашивали следователи-боевики из отколовшейся от Украины ЛНР.

В интервью сайту Страна.ua (https://www.youtube.com/watch?v=chF_6Jk7_A0), которое записывалось в Национальном пресс-центре РБ, Протасевич заявил, что следователи из ЛНР приезжали, но он якобы отказался давать показания.

«Я сказал так: "Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете спросить, но никаких ни показаний, ни расписываться в ваших бумагах я не буду", - заявил Протасевич.

Ранее Лукашенко неоднократно говорил о том, что Протасевича допрашивали следователи из ЛНР. Сам Протасевич до этого отрицал факт допроса.