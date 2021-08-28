ОАЦ внес поправки в порядок регистрации доменных имен

Оперативно-аналитический центр при Лукашенко внес изменения в порядок регистрации доменных имен в национальной доменной зоне Беларуси.

Приказом №138 от 25 августа ОАЦ привел инструкцию в соответствие с принятыми изменениями в другие законодательные акты, уточнил порядок регистрации доменных имен госорганов в зонах .бел и .gov.by., отказался от проведения конкурса для определения технического администратора.

Отказ от конкурса позволил ОАЦ назначить becloud (СООО «Белорусские облачные технологии») техническим администратором национальной доменной зоны с 1 января 2022 года.

Кроме того, ОАЦ четко прописал сроки выставления на аукцион или восстановления доменных имен, запись о которых была аннулирована из-за окончания срока регистрации.

«Доменное имя, запись о регистрации которого аннулирована, выставляется на аукцион не позднее 30 календарных дней со дня аннулирования записи», - говорится в документе.

«Доменное имя, запись о регистрации которого аннулирована в связи с истечением срока действия договора на регистрацию, может быть зарегистрировано техническим администратором национальной доменной зоны без выставления на аукцион в течение 10 календарных дней после аннулирования записи о регистрации такого доменного имени по заявлению его предыдущего владельца», - гласит нынче обновленный документ.