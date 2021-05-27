Последнее обновление: 27.05.2021 13:06

Hoster.by сообщила об ограничениях на «некоторые» исходящие операции по счетам

Компания Hoster.by сообщила об «ограничениях по возможности совершения некоторых платежей» после того, как в минувшую среду сотрудники компании не получили аванс.

Видеозаявление компании на этот счет опубликовано в Facebook.

Представители Hoster.by утверждают, что деньги счета продолжают поступать, и «клиенты могут без проблем оплачивать … услуги». В части расходных операций прошли все платежи, связанные с перечислением налогов и отчислений в ФСЗН.

«…нам удалось договориться с поставщиками об отсрочке платежей … период отсрочки от месяца и больше — на такие уступки пошли контрагенты, которым Hoster.by должен заплатить за их услуги. Общая сумма исчисляется десятками тысяч долларов», - сообщили представители компании.

В свою очередь технический директор Денис Отвалко допустил, что подобная ситуация может привести к проблемам в доменных зонах .by и .бел.

«Наша компания — технический провайдер доменных зон. Мы поддерживаем зону в рабочем состоянии, отвечаем за корневые DNS-серверы и взаимодействуем с регистраторами этих доменов», - сказал Отвалко.

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