Ширина внешнего шлюза Беларуси в интернет на 1 октября составила 3470 Gbit/s

За январь-сентябрь 2023 года ширина внешнего канала для доступа в сеть Интернет была увеличена на 700 Гбит/с и составила на 1 октября 2023 г. 3 470 Гбит/с, сообщила пресс-служба Минсвязи РБ.

По состоянию на 1 октября 2023 г. количество абонентов, подключенных по оптике (GPON), составило порядка 2 932,6 тыс. и увеличилось с начала года более чем на 22 тысячи.

Всего количество абонентов стационарного широкополосного доступа к сети Интернет составило 3 176,6 тыс. с приростом к началу года в 51,5 тыс., при этом уровень проникновения стационарного широкополосного доступа к сети Интернет на 100 жителей составил 34,5 ед.

По состоянию на 1 октября 2023 года общее количество абонентов сотовой подвижной электросвязи в республике составило 11 823 тыс. Уровень проникновения сотовой подвижной электросвязи в республике составил 128,5 абонента на 100 жителей. Сотовой подвижной электросвязью второго и третьего поколения охвачено 99,3 процентов и 98,6 процентов территории республики соответственно, на которой проживает 99,9 процентов населения.

За январь-сентябрь 2023 года охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE составил 98,0 процентов. Количество абонентов беспроводного широкополосного доступа к сети Интернет третий квартал 2023 года составило 9 038,0 тыс. с проникновением услуг в 98,2 ед. на 100 жителей.