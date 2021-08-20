Литва за год выдала беларусам 20 тыс. национальных виз

С сентября 2020 года Литва выдала гражданам Беларуси около 20 тыс. национальных литовских виз.

Об этом сообщила глава МВД Литвы Агне Билотайте на встрече со Светланой Тихановской.

Еще 834 беларуса получили специальное разрешение от министра въехать в Литву из-за экстраординарных гуманитарных условий, 206 беларусов попросили убежища в Литве, сообщила Билотайте.

Тихановская и Билотайте также обсудили ситуацию с мигрантами на границе, которую создал режим Лукашенко, который, по мнению Тихановской, . мстит Литве за поддержку демократии и прав человека в Беларуси

«Границу удалось нелегально пересечь около 4 тысячам человек и около 8 тысяч ожидают перехода границы на территории Беларуси», - говорится в сообщении по итогам встречи.

«Мы продолжим работу с европейскими партнерами и правительством Литвы, чтобы прекратить поток нелегальной миграции. Бывший президент пытается превратить Беларусь в страну-изгой, которая угрожает всему региону. Это нужно остановить», – заявила Тихановская.

В ходе встречи также обсуждалась безопасность беларусских организаций и СМИ в Литве.