Последнее обновление: 07.07.2021 18:14

Литва сокращает до минимума посольство Беларуси в Вильнюсе

Министерство иностранных дел Литвы в четверг объявило о решении сократить до минимума дипломатическое присутствие Беларуси.

Основная часть дипломатического персонала, работающего в посольстве Беларуси в Вильнюсе, должна покинуть Литву. Персонал посольства РБ сокращается до одного консульского работника и трех технических и административных работников, передает Delfi.

Таким образом, власти Литвы ответили на решение режима Лукашенко сократить до минимума литовское посольство в Минске в связи "недружественными, нагнетающими конфронтацию инициативами Литвы в отношении Беларуси". Речь идет о решении литовских властей предоставить офису Светланы Тихановской дипломатический статус.

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