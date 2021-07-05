Офис Тихановской получил дипстатус в Литве

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 5 июля 2021 года заявил о признании Офиса Светланы Тихановской официальным представительством беларусской демократии.

Таким образом Литва запустила новый этап делегитимизации режима. Это первая страна ЕС, которая сделала этот шаг, и уже ведётся работа над открытием представительств народа Беларуси в других странах, сообщает пресс-служба Светланы Тихановской.

«Я благодарю Литву за ту огромную поддержку, которую и весь беларусский народ, и я лично получили за эти месяцы. Беларусь – это не Лукашенко, а беларусский народ. И теперь это признано официально», - заявила Тихановская.