Газовые хранилища «Газпрома» в Европе заполнены лишь на 18%

Наполненность газовых хранилищ (ПХГ) «Газпрома» в Европе по состоянию на 16 августа 2021 г. составляет лишь порядка 18% - это минимальный показатель для данного времени года за последние восемь лет, следует из данных Gas Infrastructure Europe.

Так, запасы газа в четырех крупнейших ПХГ «Газпрома» в Европе - австрийском Haidach, германских Rehden и Jemgum и нидерландском хранилище Bergermeer - составляют около 1,8 млрд кубометров газа из общего проектного объема в чуть более 10 млрд кубометров.

Это минимальный уровень наполненности данных хранилищ российского газового холдинга в Европе как минимум за последние восемь лет, передает ТАСС.

В целом же по состоянию на 16 августа заполненность ПХГ Европы оценивалась в 61,87%, тогда как в начале августа она составляла 57,19%. Совокупно в них находится 67,23 млрд кубометров газа против 62,15 млрд кубометров на начало месяца, что является самым низким показателем для данного времени года за последние девять лет.

Накануне «Газпром» сообщил, что уровень заполненности подземных газовых хранилищ ЕС и Украины остается на минимальном за многие годы уровне. В европейских ПХГ восполнено всего 31,9 млрд кубометров газа из отобранных в прошлом сезоне 66 млрд кубометров.

Ранее «Газпром» отмечал, что низкий уровень запасов в ПХГ Европы - это один из факторов, поддерживающих цену газа на европейском рынке. Кроме того, на фоне произошедшей 5 августа аварии на заводе «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе цены на газ в Европе продолжают оставаться на высоком уровне. По данным ICE, стоимость газа в ходе сегодняшних торгов находится на отметке в 570 долларов за 1 тыс. кубометров, или 47,22 евро за МВт ч.