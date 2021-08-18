IKEA начинает продажу энергии из возобновляемых источников

Мебельный бренд IKEA в сентябре начинает продажу шведским домашним хозяйствам электроэнергии, полученной из возобновляемых источников.

Ingka Group, владелец большинства магазинов IKEA по всему миру, пояснил, что домохозяйства смогут покупать доступную возобновляемую электроэнергию в солнечных и ветряных электростанциях и отслеживать их использование через специальное приложение.

Партнер Ingka, компания Svea Solar, которая производит солнечные панели для IKEA, будет покупать электроэнергию на скандинавской энергетической бирже Nord Pool и перепродавать ее без дополнительной платы.

IKEA, которая также продает солнечные панели для домашних хозяйств, заявила, что покупатели смогут отслеживать собственное производство в приложении и продавать излишки электроэнергии, передает enkorr.ua

Йонас Карлхед, глава отдела устойчивого развития IKEA в Швеции, сообщил, что надеется представить новое предложение по возобновляемым источникам энергии, а также солнечные панели IKEA на всех рынках.

«Мы хотим сделать электроэнергию из устойчивых источников более доступной для всех, — говорится в заявлении компании. — IKEA хочет создать крупнейшее движение за возобновляемые источники энергии вместе с коллегами, клиентами и партнерами по всему миру, чтобы вместе бороться с изменением климата».

В более широком смысле IKEA стремится быть «благоприятной для климата» — к 2030 г. сократить выбросы парниковых газов больше, чем это может сделать вся производственно-сбытовая цепочка IKEA, от производства сырья до утилизации мебели клиентами. Карлхед сообщил в интервью, что он рассматривает эту идею также как потенциально новый поток доходов.