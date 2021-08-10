Последнее обновление: 10.08.2021 14:53

Госпогранкомитет РБ сообщил о «выдворенной» из Литвы беременной мигрантке без сознания

Белорусские пограничники на участке пограничного поста Полесье Сморгонской пограничной группы обнаружили группу из 10 человек, включая трех детей.

«Все они были насильно выдворены литовской стороной на линию литовско-белорусской границы», - говорится в сообщении Госпогранкомитета РБ.

«Иностранец из этой группы зафиксировал на видео вопиющий факт действий представителей литовской погранохраны, противоречащих всем законам и человеческим ценностям. На кадрах отчетливо видно, как литовские пограничники перемещают беременную женщину без сознания с литовской стороны на линию границы, и оставляют ее там. Это не что иное, как преднамеренное оставление человека в опасности без возможности получения необходимой медицинской помощи», - также сказано в сообщении.

Отмечается, что иностранка в тяжелом состоянии доставлена в Поставскую центральную больницу.

«Ее состояние расценивается как тяжелое, характеризующееся в том числе признаками истощения. Кроме того, в Литве с ней находились трое детей, которые также доставлены в медучреждение для осмотра», - утверждает пресс-служба ГПК РБ.

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