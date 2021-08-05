ЕК обсуждает экстренную встречу глав МВД по ситуации на границе с Беларусью

Еврокомиссия (ЕК) обсуждает проведение в августе экстренной встречи министров внутренних дел Евросоюза по миграционной ситуации на границе Литвы и Белоруссии, а также в Средиземном море. Об этом заявил в четверг на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Адальберт Янц.

"Еврокомиссар Илва Йоханссон провела телефонный разговор с главой МВД Италии, в ходе которого, в частности, обсуждался созыв до конца августа экстренной встречи министров внутренних дел ЕС для обсуждения миграционной ситуации в Средиземноморье и на границе Беларуси и Литвы", - сообщил он, передает ТАСС.

Янц отметил, что Еврокомиссия также обсуждает с Италией и Литвой дополнительные меры для содействия в охране границы, а также меры солидарности для расселения мигрантов по территории Евросоюза.