WSJ: США рассматривают секторальные санкции в отношении Беларуси

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении Беларуси и ее правителя Александра Лукашенко.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров со Светланой Тихановской в Вашингтоне.

В ходе визита Тихановская 19 и 20 июля встретилась с двумя ключевыми помощниками Байдена по вопросам внешней политики - советником по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

По данным WSJ, новые санкции будут дополнять штрафные меры, введенные Соединенными Штатами ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Лукашенко. Новый раунд ограничительных мер может быть направлен на белорусский калийный и нефтяной секторы. Конкретных сроков, а также на кого именно будут нацелены новые штрафные меры, американская администрация пока не уточнила.

США в конце июня расширил санкции в отношении властей Беларуси. Под ограничительные меры подпали 16 физических лиц, а также пять ведомств и организаций - Комитет государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренние войска МВД, УВД Брестского облисполкома, а также центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщило министерство финансов (департамент казначейства) США.

В перечень физических лиц были включены пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Кроме того, под санкции подпали генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. В список были занесены начальник милиции Бреста Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.