Последнее обновление: 20.07.2021 12:39

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 570 человек

Число политзаключенных в Беларуси выросло до 570 человек, сообщил правозащитный центр «Весна».

В минувший понедельник белорусские правозащитные организации признали политзаключенными еще 9 человек за уголовное преследование инакомыслия со стороны властей.

Политзаключенными признаны Юлия Горячко, Евгений Бабак, Тимур Газизов (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), а также Александр Юрчик, Андрей Тарасовец, Владимир Матюх, Вячеслав Ельницкий, несовершеннолетние Иван Потейчук и Максим Имховик (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; массовые беспорядки).

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