Белорусские правозащитные организации 29 июня признали политзаключенными еще 6 человек, в результате чего общее число политзаключенных в Беларуси выросло до 526 человек, сообщает правозащитный центр «Весна».

Все шестеро признаны политзаключенными в связи с уголовным преследованием со стороны властей и лишением свободы за оскорбление президента, представителей власти (сотрудников милиции), судей и надругательство над государственными символами, а также использование иных допустимых форм выражения мнений.

Максим Ширинский осужден судом Кореличского района Гродненской области по ст. 369 УК за оскорбление представителя власти к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Вячеслав Уласевич осужден 31.05.2021 года судом Барановичского района Брестской области по ст. 370 УК за сорванный государственный флаг к одному году ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Алексей Капитонов осужден 22.02.2021 года судом Первомайского района г. Витебска по ст.369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания;

Егор Карапузов осужден 11.02.2021 года судом Витебского района по ст. 369 УК за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к полутора годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Константин Синкевич осужден по ст. 369 УК в Витебске за оскорбление сотрудника ОВД в комментариях в сети Интернет к двум годам ограничения свободы с направлением в учреждение открытого типа, направлен для отбывания наказания.

Александр Бабкин осужден 28 июня 2021 года судом Минского района по ст. 368 УК за оскорбление президента к одному году колонии.

Белорусские правозащитники в очередной раз потребовали от властей Беларуси немедленно освободить всех политических заключенных и прекратить политические репрессии против граждан страны.