Таможня России раскрыла контрабанду нефти в Украину на 2 млрд. российских рублей

Федеральная таможенная служба провела проверку и обнаружила, что танкер незаконно перевез из России в Украину 80 тыс. т нефти стоимостью более 2 млрд руб.

По данным ФТС, речь идет о танкере ALTAI. Он загрузился в Новороссийске и указал в качестве пункта назначения итальянский порт Аугуста, но, как считают таможенники, на самом деле отправился в украинский Южный, где и выгрузил нефть, передает РБК.

«Как удалось установить оперативникам, капитан танкера от представителя компании-оператора, зарегистрированной в Великобритании, заранее получил рейсовое задание на перевозку нефти на Украину, а также указание о неразглашении в порту погрузки сведений о порте назначения и получателе груза», — говорится в сообщении.

Таможня возбудила уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов в крупном объеме (ч. 1 ст. 226.1 УК, лишение свободы на срок от трех до семи лет).