В строительной сфере Беларуси вводится дополнительный оборотный налог

Белорусские власти вводят дополнительный оборотный налог в строительной сфере, следует из подписанного 6 июля 2021 года указа.

«Документом предусматривается создание на период с 1 сентября 2021 года по 31 декабря 2025 года республиканского и региональных фондов развития строительной отрасли. Они будут формироваться за счет отчислений в размере 1% от стоимости работ, выполняемых подрядными организациями всех форм собственности», - говорится в официальном комментарии к документу.

Вместе с тем, оговорено, что новый оборотный налог не затронет жилую застройку.

«Отчисления не будут производиться от стоимости работ по возведению жилых домов, инженерной и транспортной инфраструктуры к районам жилой застройки (в том числе индивидуальной), объектов за счет бюджетных и приравненных к ним средств», - сказанов комментарии.

Республиканский фонд развития будет формироваться за счет отчислений от стоимости работ, выполненных подрядными организациями Министерства архитектуры и строительства. Региональные фонды - от стоимости работ иных строительных предприятий по месту их регистрации.