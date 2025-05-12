Продажи автомобилей в Китае выросли в апреле на 9,8%

Продажи автомобилей в Китае в апреле выросли на 9,8% в годовом сравнении и достигли 2,59 млн. об этом говорится в сообщении Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM).

Реализация автомобилей на новых источниках энергии (NEV) подскочила на 44,2% до 1,23 млн.

Китай в минувшем месяце экспортировал 517 тыс. машин, что на 2,6% выше показателя за апрель 2024 года. Поставки за рубеж NEV составили рекордные 200 тыс., увеличившись на 76% в годовом сравнении.

Продажи всех машин в январе-апреле повысились на 10,8% и составили 10,06 млн, реализация NEV - на 46,2%, до 4,3 млн. На экспорт за четыре месяца было отправлено 1,94 млн автомобилей, включая 642 тыс. NEV (рост на 6% и 52,6% соответственно).