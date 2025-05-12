Последнее обновление: 12.05.2025 09:57

США и Китай сообщили о "значительном прогрессе" в торговых переговорах

США и Китай 11 мая после двух дней переговоров в Швейцарии, направленных на деэскалацию "тарифной войны", сообщили о "значительном прогрессе". Об этом сообщает Bloomberg.

Этому предшествовали многочасовые встречи американской и китайской переговорных команд, местом для которых стала резиденция посла Швейцарии в ООН.

Китайский вице-премьер Хэ Лифэн назвал результат "важным первым шагом" к разрешению противоречий и что они договорились создать механизм для дальнейших переговоров, где с американской стороны ключевым должностным лицом будет министр финансов Скотт Бессент, с китайской – Хэ Лифэн.

Бессент отметил, что детали будут обнародованы в понедельник, а китайский чиновник сказал, что это будет совместное заявление.

Также присутствовавший в Женеве заместитель министра торговли Китая Ли Ченган заявил, что это объявление, когда бы оно ни появилось, "будет хорошей новостью для мира".

"Важно понимать, как быстро мы смогли достичь договоренности. Это свидетельствует о том, что, возможно, разногласия между нами не так велики, как казалось", – прокомментировал торговый представитель США Джеймисон Грир.

Напомним, Трамп поднял тарифы на импорт из Китая до 145%, а Пекин своими ответными мерами повысил тарифы на американские товары до 125%.

За апрель экспорт из Китая в США обвалился на 21%, а от бизнеса начали звучать опасения об угрозе дефицита товаров и компонентов. В конце апреля Трамп начал признавать, что беспрецедентные пошлины против Китая придется снизить.

На прошлой неделе Трамп заявил, что пошлины в размере 80% на китайские товары "выглядят справедливо".

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