Последнее обновление: 09.05.2025 13:31

В Китае продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в апреле значительно выросли

Китайский рынок легковых автомобилей на новых источниках энергии продолжил расти уверенными темпами в апреле, при этом розничные продажи данного типа транспортных средств достигли примерно 922 тыс. единиц. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг данные Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPCA).

По информации организации, этот показатель увеличился на 37% в годовом выражении, но снизился на 7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Уровень проникновения автомобилей на новых источниках энергии, который является показателем их популярности, на внутреннем рынке вырос до 52,3% в прошлом месяце, пишет Синьхуа.

Согласно данным CPCA, за первые четыре месяца текущего года общий объем розничных продаж легковых автомобилей на новых источниках энергии составил 3,34 млн единиц, что на 37% больше, чем за тот же период годом ранее.

Розничные продажи легковых автомобилей на китайском рынке в апреле составили 1,79 млн единиц, что на 17% больше, чем в апреле прошлого года, но на 8% ниже, чем месяцем ранее.

За первые четыре месяца текущего года общий объем розничных продаж легковых автомобилей достиг 6,92 млн единиц, увеличившись на 9 % в годовом исчислении.

Ранее по теме


<Апрель 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Май 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование