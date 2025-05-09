Последнее обновление: 09.05.2025 14:05

Польша и Франция подпишут договор о взаимопомощи при военной опасности

Польша и Франция в пятницу заключат договор с обязательствами оказывать помощь друг другу в случае военной угрозы. Об этом заявил журналистам премьер Польши Дональд Туск перед отправкой во Францию.

"Условия договора подразумевают <...> при угрозе атак на Польшу и Францию обе страны обязуются оказывать помощь, в том числе и военную", - сказал Туск, которого цитируют СМИ.

Соглашение, кроме оборонных вопросов, затрагивает темы транспорта и энергетики, ядерную сферу. Польский премьер уточнил, что договор даст возможность Франции защитить своими силами ядерного сдерживания и Польшу.

При этом Туск подчеркнул, что эти договоренности не являются альтернативой отношениям Польши с США.

"С военной точки зрения нам нужны и сильные США и сильный Европейский союз", - отметил он.

По словам Туска, Польша и Франция займутся совместными инициативами с целью нормализовать обстановку в Украине, не уточняя детали.



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