Казахстан с 19 мая вводит новые ограничения на вывоз нефтепродуктов

Казахстан с 19 мая 2025 года вводит новые ограничения на вывоз нефтепродуктов. Соответствующий приказ 30 апреля подписал министр энергетики Казахстана, передает Kazinform.

Согласно документу, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана, в том числе в государства — члены Евразийского экономического союза:

автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением:

смазочных масел;

вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств;

вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива;

вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;

железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением:

вывоза бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов»;

вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Также вводится запрет на вывоз с территории Казахстана за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года.