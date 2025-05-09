Канада построит модульную АЭС за $15 млрд

Канада одобрила проект стоимостью $15,1 млрд на строительство нового типа атомной электростанции - меньшей по размеру, с так называемыми модульными реакторами. Об этом сообщает Bloomberg.

Компания Ontario Power Generation получила разрешение на возведение первого из четырех запланированных реакторов. Это решение стало возможным после того, как в прошлом месяце канадский ядерный регулятор выдал лицензию на строительство так называемого малого модульного реактора (SMR).

SMR-проекты предусматривают серийное производство реакторов на заводах с последующим монтажом на месте - такой подход, по мнению сторонников, позволит уменьшить стоимость и ускорить строительство по сравнению с большими традиционными АЭС.

Но пока только несколько таких реакторов построено - в России и Китае. Канадский станет первым в развитых странах G7.

Строительство первого реактора оценивается в 6,1 миллиарда канадских долларов. Стоимость последующих должна снизиться благодаря накопленному опыту.

GE Vernova, которая будет поставлять материалы для реактора, удвоила стоимость своих акций за последний год на фоне растущего спроса на энергию со стороны дата-центров и новых производств. Компания инвестировала $50 миллионов в развитие малого ядерного бизнеса GE Hitachi, включая строительство завода в Северной Каролине.

В 2023 году Ontario Power заключила соглашение с GE Hitachi Nuclear Energy по установке реактора BWRX-300 SMR мощностью около 300 МВт на площадке Darlington. Для сравнения, мощность традиционных реакторов - в три раза больше.