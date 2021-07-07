Последнее обновление: 07.07.2021 13:12

Цены на газ в Европе рухнули вслед за нефтью

Спотовые котировки газа на крупнейшим в ЕС хабе TTF во вторник обрушились с $464, рекордного уровня с 2008 года, до $414 за тысячу кубометров из-за крупнейшего с апреля падения цен на нефть.

Падение цен на нефть произошло на фоне слухов о готовности стран ОПЕК к сделке по увеличению добычи и статистики из США, показавшей, что крупнейшая экономика мира замедляется при рекордных уровнях инфляции.

Индекс деловой активности в сфере услуг США упал сильнее прогнозов с 64 до 60,1 пункта, при этом индекс закупочных цен, хоть и снизился с 80,6 до 79,5, но остался на максимумах с 2005 года, пишет finanz.ru.

На опасениях стагфляции крупные фонды устремились в американские государственные облигации, распродавая валюты и активы развивающихся стран.

Доходность 10-летних казначейских бумаг США с 1,45% упала до 1,35%, а ставки 30-летних бондов ушли ниже 2% впервые за три недели. Бразильский реал подешевел на 2%, южноафриканский ранд на 0,9%.

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