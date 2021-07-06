Лукашенко: Беларусь хотят превратить в миграционный «отстойник» (Добавлено)

Лукашенко сегодня в очередной раз подтвердил, что миграционный кризис в Литве является рукотворным и намекнул Европе на возможный рост наркотрафика и контрабанду ядерных материалов.

Он утверждает, что Беларусь всегда ответственно относилась к выполнению своих обязательств в области ядерного нераспространения, борьбы с нелегальной миграцией, контрабандой, международной организованной преступностью.

«Мы и сегодня этим занимаемся, но ровно настолько, насколько это необходимо и выгодно нашей стране», - заявил Лукашенко.

«Взвыли наши соседи. Другие попискивают, эти уже взвыли. «Ах, Беларусь, ах чуть ли не Лукашенко носит на плечах мигрантов на территорию Литвы». Так вот для тех, кто хочет нас обвинить, еще раз повторяю: мы сейчас боремся против нелегального потока ядерных материалов. Против контрабанды боремся. И против мигрантов боремся. Но если кто-то думает, что мы сейчас закроем границу с Польшей, Литвой, Латвией и Украиной и превратимся в «отстойник» беглых с Афганистана, Ирана, Ирака, Ливии, Сирии, Туниса… Если кто-то так думает, то как минимум заблуждается. Мы никогда не будем никого держать. Они же не к нам идут. Они идут в просвещенную, теплую, уютную Европу», - продолжил пенсионер.

«Они уничтожили фактически Афганистан и вывели оттуда войска – вы видите, что там происходит. Сейчас уже наши центральноазиатские республики – бывшего Советского Союза республики – еле сдерживают этот поток. Появились беженцы. А что происходит в Сирии? Что произошло в Ливии, в Иране? Оттуда люди бегут прежде всего… И притом с детьми», - утверждает Лукашенко.

Отдельно Александр Лукашенко высказался об упреках в невыполнении положений Соглашения о реадмиссии:

«Они хотят превратить Беларусь в «отстойник»: туда забежали люди, спасаясь от горя, несчастья и войны, и они хотят, чтобы мы их забирали и здесь размещали в "концлагеря"… Ребята, этого не будет. После той политики, которую вы проводите в отношении Беларуси и России», - прокомментировал Лукашенко решение агрохунты начать процедуру приостановки соглашения с ЕС о реадмиссии.

«Еще раз говорю: люди бегут от войны. Мы знаем, что такое горе и что такое война. Бегут туда, куда их пригласили. Европейский союз же им льготы ввел соответствующие – для тех, кто туда прибывает… Поэтому вы, пожалуйста, с ними разбирайтесь сами и не требуйте от нас излишек. А если будете нагнетать обстановку соответствующую против Беларуси новыми этапами санкций – то будете объезжать по Северному полюсу и через Средиземное море. Пока еще в условиях пандемии мы себя ведем по-человечески в плане транзита, передвижения грузового, легкового транспорта и так далее», - пригрозил Лукашенко.