Последнее обновление: 03.07.2021 12:45

Глава ЕК назвала «политически мотивированным» поток мигрантов в Литву

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала наплыв мигрантов в Литву через границу с Беларусью «политически мотивированным».

«Здесь мы действительно видим систему, политически мотивированную систему. Европейская комиссия и Европейский союз стоят на вашей стороне в эти трудные времена», — сказала фон дер Ляйен в Вильнюсе на совместной пресс-конференции с президентом и премьером Литвы, передает tut.by.

Также глава Еврокомиссии заявила, что Литве могут предоставить доступ к чрезвычайным средствам для контроля за экстремальной ситуацией и направить офицеров агентства пограничной и береговой охраны ЕС Frontex для усиления патрулирования.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис вчера заявил, что у него не получилось связаться с властями Беларуси для обсуждения миграции. Он также сказал, что рассчитывает поехать в Ирак и Турцию, чтобы обсудить сдерживание миграции, так как, по его мнению, мигранты летают в Минск прямыми регулярными рейсами из Багдада и Стамбула.

«Большинству этих людей нужно будет покинуть Литву и вернуться домой, потому что, к сожалению, они не смогут получить статус политического убежища», — добавил Ландсбергис.

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