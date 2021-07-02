Последнее обновление: 02.07.2021 10:17

Комитет Конгресса США проголосовал против отмены санкций в отношении Nord Stream 2

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку в законопроект, которая должна помешать президенту страны Джо Байдену в 2022 финансовом году отказаться от санкций против российского газопровода "Северный поток - 2".

В четверг, 1 июля, члены комитета единогласно проголосовали за эту меру, передает DW.

Поправка в Закон об ассигнованиях на национальную оборону, поданная конгрессменом Марси Каптур, внесена в законопроект о расходах, связанных с зарубежной деятельностью администрации США.

Прежде чем попасть на подпись к президенту, эта мера должна быть рассмотрена обеими палатами Конгресса США.

Действие санкций, введенных Вашингтоном в мае против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига, было приостановлено сразу после их введения, что Госдепартамент объяснил "национальными интересами" США. Позднее глава Белого дома заявил, что, поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными".

Ранее по теме


blog comments powered by Disqus
<Июнь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
567891011
Июль 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
2829301234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Энергетика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование