Бабарико: Я не могу признаться в преступлениях, которые не совершал

Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико заявил, что не признает себя виновным в инкриминируемых ему преступлениях, потому что их не совершал.

Такое заявление он сделал в понедельник, выступая с последним словом на заседании Верховного суда Беларуси, где рассматривается уголовное дело в отношении бывших топ-менеджеров Белгазпромбанка, передает ТАСС.

"Несмотря на то, что, наверное, признание в преступлениях, которые я не совершал, было бы с точки зрения материальных выгод более правильным, я не могу признаться в преступлениях, которые я не совершал. В рамках нашего общения не было допущено ни одного не то, что противозаконного действия либо принуждения, но даже не было допущено никакого намека на возможность совершения противоправных действий", - сказал Бабарико.

Экс-глава банка отметил, что ему не стыдно перед его сотрудниками за то, что "вместе с ними в течение почти 25 лет сделали один из лучших банков этой страны". "Его сделала, в том числе, и команда, часть которой находится в этой клетке и считает себя преступниками, которые считают меня тоже преступником, и говорят о том, что все вот эти достижения были продиктованы взятками", - заявил Бабарико.

"Я знаю, что это не так, потому что ни разу в жизни за все эти 25 лет эти люди, которые помогали расти мне, не услышали от меня, что они должны какие-то действия предпринимать за что-то в интересах иных людей, кроме наших клиентов, наших сотрудников и наших акционеров", - добавил он.

Ранее представитель гособвинения на судебном процессе по делу Белгазпромбанка попросил Верховный суд Беларуси назначить Виктору Бабарико наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Верховный суд огласит приговор по уголовному делу в отношении бывших топ-менеджеров ОАО "Белгазпромбанк" 6 июля.