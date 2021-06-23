Правозащитники: Режим Лукашенко полностью игнорирует закон в отношении инакомыслящих

Все действия белорусских властей со дня президентских выборов 9 августа 2020 года были направлены «не только на жестокое силовое подавление мирных собраний, пикетов и маршей, но, прежде всего, на установление в обществе атмосферы страха и раскручивание репрессивной машины».

К такому выводу пришли в Международном комитете по расследованию пыток в Беларуси. Четвертый промежуточный отчет инициативы за период с августа прошлого года по май текущего опубликован 22 июня.

В документе перечислены свидетельства применения пыток в отношении задержанных участников протестов в отделениях милиции, ЦИП и СИЗО по всей стране. Отмечается, что пытки имели «масштабный, системный и массовый характер с целью подавления и уничтожения протестных акций и возможных публичных проявлений несогласия», передает Белапан.

«Действующий режим добился установления полного игнорирования закона и террора на государственном уровне в отношении инакомыслящих. Люди боятся участвовать в каких-либо мирных собраниях, публично выражать свое мнение по поводу происходящего в стране, опасаясь за свою жизнь и здоровье. Потерпевшие не могут обжаловать пытки и другие противоправные действия силовиков, так как никаких мер следственными органами не принимается, а аресты и пытки инакомыслящих продолжаются постоянно», — отмечают правозащитники.

В комитете требуют привлечь к ответственности всех виновных в пытках, жестоком, бесчеловечном и унижающем человеческое достоинство обращении в отношении людей в Беларуси и пресекать все случаи психологического, физического и сексуального насилия над задержанными в местах несвободы, на государственном уровне осудить пытки и предупредить сотрудников силовых структур об уголовной ответственности за все их виды, а также привести условия содержания в местах заключения в соответствие с минимальным стандартами, санитарными и эпидемиологическими нормами, обеспечив задержанным надлежащее медицинское обслуживание, доступ к гигиеническими принадлежностями и средствами защиты в условиях продолжающейся пандемии коронавируса.