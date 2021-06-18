Материалы TUT.BY и соцсетей портала могут признать экстремистскими

МВД Беларуси 3 июня направило в суд Центрального района Минска, ООО «ТУТ БАЙ МЕДИА» и Мининформ заявление, в котором просит признать экстремистской информационную продукцию TUT.BY и его аккаунтов в Telegram, Viber, Twitter, ВКонтакте, Одноклассниках и TikTok.

В заявлении МВД говорится о том, что в ходе мониторинга интернета в феврале этого года на портале и в соцсетях портала нашли «материалы, затрагивающие интересы Республики Беларусь», а при анализе материалов «выявлены признаки экстремизма», сообщает телеграм-канал tut.by.

Ведомство отправило материалы на оценку в Республиканскую экспертную комиссию, и 21 мая в распоряжение ГУБОПиК поступило ее заключение № 234 от 12 мая.

«Согласно заключению комиссии, действия информационного ресурса TUT.BY по информационному обеспечению протестов, созданию возможности выступать с деструктивными призывами наносят вред (ущерб) национальным интересам Республики Беларусь в политической, социальной, информационной сферах и, следовательно, национальной безопасности Республики Беларусь», — говорится в заявлении МВД.

Кроме того, комиссия посчитала, что в размещенных на TUT.BY материалах содержатся «лингвистические признаки высмеивания и оскорбления, негативная оценка деятельности Александра Лукашенко, представителей государственной власти, отдельных групп лиц, выделяемых по профессиональному признаку. В представленных материалах по отношению к Александру Лукашенко, к другим государственным деятелям, руководителям, группам лиц и отдельным лицам реализованы стратегия и тактики дискредитации. В общем контексте осуществляется противопоставление групп лиц, участвующих в протестном движении, и других групп, включающих „действующую власть“, „силовиков“, ОМОН, работников ЦИКа, „провластных“ и тому подобное. Данные признаки являются способами выражения экстремистских выражений в части разжигания социальной вражды или розни».

Конкретных примеров и названий материалов TUT.BY, к которым возникли претензии, в документе МВД не приводится. Они есть в приложении-экспертизе на 77 страниц, где анализировались публикации за период с августа 2020 по февраль 2021 года включительно. 17 июня с экспертизой ознакомились представители портала. В ней указан ряд материалов и цитат, но скопировать информацию представителям портала не дали.

Суд по заявлению МВД о признании продукции портала TUT.BY экстремистской пройдет в суде Центрального района Минска уже 24 июня.