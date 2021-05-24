Через месяц в Беларуси начнут действовать стерилизующие поправки в закон о СМИ

Лукашенко подписал поправки в закон о СМИ, которые вступают в силу через месяц после его официального опубликования, сообщила пресс-служба пенсионера.

Расширяется перечень информации, распространение которой в СМИ и на интернет-ресурсах запрещено. В частности, вводится запрет на размещение результатов опросов общественного мнения, относящихся к общественно-политической ситуации, проведенных без получения необходимой аккредитации.

Не допускается размещение гиперссылок на сообщения и материалы, содержащие информацию, распространение которой запрещено.

Генеральному прокурору, прокурорам областей, города Минска предоставляется право ограничивать доступ к интернет-ресурсам и сетевым изданиям, через которые распространяются сведения, направленные на пропаганду экстремистской деятельности или содержащие призывы к такой деятельности, а также иная информация, распространение которой способно нанести вред национальным интересам.

Случаи ограничения доступа к интернет-ресурсам и прекращения выпуска СМИ дополняются таким основанием, как принятие Межведомственной комиссией по безопасности в информационной сфере решения о наличии информационных сообщений, распространение которых способно нанести вред национальным интересам.

Устанавливается, что наряду с решением суда выпуск СМИ может быть прекращен решением Мининформа (например, в случае вынесения юридическому лицу, на которое возложены функции редакции СМИ, либо учредителю СМИ, либо владельцу сетевого издания двух и более письменных предупреждений).

Предусматриваются меры, направленные на минимизацию иностранного влияния на белорусский информационный рынок. Так, независимо от времени создания СМИ, их учредителями не могут выступать иностранные юридические лица, иностранные граждане и лица без гражданства, а также юридические лица с иностранным участием.

Вводится возможность лишения аккредитации журналиста СМИ, если им или юридическим лицом, на которое возложены функции редакции СМИ, нарушен установленный порядок аккредитации либо распространены сведения, не соответствующие действительности и порочащие деловую репутацию организации, аккредитовавшей журналиста, либо совершено умышленное противоправное деяние в процессе осуществления профессиональной деятельности.

Закрепляется возможность ограничения доступа к копии интернет-ресурса, доступ к которому ранее был ограничен.