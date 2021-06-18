Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 409385 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 18 июня 2021 года выросло до 409385 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3025 человек.

Выздоровели и выписаны 402202 (+740) пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3025 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 764 человека (4,37% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6610898 (+17460) тестов на коронавирус.