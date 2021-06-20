Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 410678 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 20 июня 2021 года выросло до 410678 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 9 до 3044 человек.

Выздоровели и выписаны 403758 (+882) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3044 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 582 человека (3,38% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6645103 (+17200) теста на коронавирус.