Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси достигло 410096 человек

Число случаев заражения коронавирусом в Беларуси на утро 19 июня 2021 года выросло до 410096 человек. Число смертей от COVID-19 увеличилось на 10 до 3035 человек.

Выздоровели и выписаны 402876 (+674) пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 3035 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении Минздрава РБ.

За последние сутки число заразившихся выросло на 711 человек (4,18% от протестированных за сутки).

По данным ведомства, в Беларуси проведены 6627903 (+17005) теста на коронавирус.