Последнее обновление: 15.06.2021 22:10

ЕС и США намерены призвать режим Лукашенко к ответу за нарушения прав человека

Евросоюз и Соединенные Штаты Америки по-прежнему поддерживают народ Беларуси и его требования по соблюдению прав человека и демократии, говорится в заявлении по итогам саммита ЕС-США.

Саммит с участием главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, главы Евросовета Шарля Мишеля и американского президента Джо Байдена прошел 15 июня в Брюсселе, передает БелаПАН.

«Мы намерены привлечь режим Лукашенко к ответу за эскалацию нарушений прав человека и основных свобод, а также за создание угрозы авиационной безопасности в результате беспрецедентного и неприемлемого принудительного изменения маршрута пассажирского самолета ЕС под ложным предлогом и последующего ареста журналиста в рамках непрекращающихся атак на голоса оппозиции и свободу прессы», — говорится в документе.

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