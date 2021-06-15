В мире число заражений коронавирусом превысило 177,03 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 177034414 (+308512 за сутки) по данным Worldometer на 8:04 15 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3827761 (+8034) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 11979639 (-145148) человек, из них 84563 (-406) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 161227014 (+445626) человек.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34335239 (+10010) случаями заражения, Индия – 29570035 (+62597), Бразилия – 17454861 (+40865), Франция – 5741354 (+689) и Турция – 5336073 (+5626). Беларусь – на 49 (-1) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 62597, Бразилия – 40865, Колумбия – 24376, Аргентина – 21292, Россия – 13721. Беларусь (697) – на 48 (-3) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 615232, Бразилия – 488404, Индия – 377061, Мексика – 230148 и Перу – 188921. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 1452, Бразилия – 928, Аргентина – 686, Колумбия – 588, Россия – 371. Беларусь – на 58 (-4) месте.

В Беларуси официально подтверждены 406360 случаев заражения коронавирусом и 2987 смертей.