В мире число заражений коронавирусом превысило 175,62 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 175622445 (+438480 за сутки) по данным Worldometer на 7:25 11 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3788723 (+11437) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12661759 (-38487) человек, из них 84602 (-640) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 159171963 (+465530) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34275783 (+14880) случаями заражения, Индия – 29273338 (+91266), Бразилия – 17215159 (+89802), Франция – 5729967 (+4475) и Турция – 5313098 (+6408). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 91266, Бразилия – 89802, Колумбия – 29302, Аргентина – 27628, США – 14880. Беларусь (966) – на 54 (+1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 614007, Бразилия – 482135, Индия – 363097, Мексика – 229353 и Перу – 187847. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3402, Бразилия – 2344, Аргентина – 669, Колумбия – 573, США – 424. Беларусь – на 60 (-1) месте.

В Беларуси официально подтверждены 402819 случаев заражения коронавирусом и 2949 смертей.