В мире число заражений коронавирусом превысило 174,75 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 174751298 (+369276 за сутки) по данным Worldometer на 8:51 9 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3762901 (+10694) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12825354 (-155887) человека, из них 85766 (-752) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 158163043 (+514469) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34242866 (+13542) случаями заражения, Индия – 29088176 (+91227), Бразилия – 17038260 (+52448), Франция – 5719937 (+6018) и Турция – 5300236 (+6609). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 91227, Бразилия – 52448, Аргентина – 31137, Колумбия – 18586, США – 13542. Беларусь (597) – на 60 (-6) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 613052, Бразилия – 477307, Индия – 353557, Мексика – 228838 и Перу – 187157. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Бразилия – 2693, Индия – 2693, Аргентина – 721, Колумбия – 427, США – 401. Беларусь – на 61 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 401019 случаев заражения коронавирусом и 2929 смертей.