В мире число заражений коронавирусом превысило 175,18 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 175183965 (+432667 за сутки) по данным Worldometer на 8:58 10 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3777286 (+14385) человек.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12700246 (-125108) человек, из них 85242 (-524) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 158706433 (+543390) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34264727 (+14201) случаями заражения, Индия – 29182072 (+93896), Бразилия – 17125357 (+87097), Франция – 5725492 (+5557) и Турция – 5306690 (+6454). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 93896, Бразилия – 87097, Аргентина – 29757, Колумбия – 24233, США – 14201. Беларусь (834) – на 55 (+5) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 613494, Бразилия – 479791, Индия – 359695, Мексика – 229100 и Перу – 187479. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 6138, Бразилия – 2484, Аргентина – 605, Колумбия – 550, США – 452. Беларусь – на 59 (-2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 401853 случая заражения коронавирусом и 2939 смертей.