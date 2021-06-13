В мире число заражений коронавирусом превысило 176,42 млн

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во всем мире составляет 176422414 (+371507 за сутки) по данным Worldometer на 9:42 13 июня 2021 года. От болезни COVID-19 уже умерли 3810953 (+10116) человека.

Случаи заражения зафиксированы в 220 странах. На данный момент лечение проходит 12215158 (-402971) человек, из них 85066 (+954) находятся в тяжелом состоянии. От болезни вылечились 160396303 (+764362) человека.

В пятерку стран по числу случаев заражения входят: США с 34315873 (+9427) случаями заражения, Индия – 29439038 (+81005), Бразилия – 17376998 (+75778), Франция – 5737810 (+3972) и Турция – 5325435 (+6076). Беларусь – на 48 (-) месте.

В пятерку стран по числу случаев заражения за последние сутки входят: Индия – 81005, Бразилия – 75778, Колумбия – 29998, Аргентина – 18057, Россия – 13510. Беларусь (895) – на 50 (-1) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 входят: США – 614955, Бразилия – 486358, Индия – 370407, Мексика – 229821 и Перу – 188443. Беларусь – на 77 (-) месте.

В пятерку стран по числу смертей от COVID-19 за последние сутки входят: Индия – 3310, Бразилия – 2008, Колумбия – 577, Аргентина – 447, Россия – 399. Беларусь – на 51 (+2) месте.

В Беларуси официально подтверждены 404740 случаев заражения коронавирусом и 2969 смертей.